بغداد والرياض تؤكدان: حماية الممرات البحرية أولوية قصوى لاستقرار الاقتصاد العالمي

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- شدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على الأهمية القصوى لحماية الممرات البحرية الحيوية، في مقدمتها مضيق هرمز، محذرين من أن استمرار الهجمات العسكرية سيفاقم اضطرابات أسواق الطاقة العالمية ويقوض الأمن الإقليمي.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان لها، اليوم الأحد، أن الجانبين بحثا في اتصال هاتفي التطورات المتسارعة في المنطقة، وأجريا تقييماً للتصعيد العسكري والهجمات التي تعرضت لها عدة دول.

وأكد الوزيران على خطورة انجراف أطراف إضافية إلى ساحة المواجهة، ما قد يؤدي إلى توسيع نطاق الصراع بشكل يصعب السيطرة عليه.

وأشار حسين خلال الاتصال إلى أن استمرار العمليات العسكرية سيلقي بظلاله القاتمة على استقرار السوق العالمية.

لافتاً إلى أن مضيق هرمز يمثل شرياناً استراتيجياً لا يمكن المساس به نظراً لارتباطه المباشر بأمن الطاقة والاقتصاد الدولي.

ودعا الجانبان إلى ضرورة العمل العاجل لاحتواء الأزمة الراهنة ومنع اتساع رقعتها.

مشددين على أن العودة إلى المسارات السلمية واعتماد لغة الحوار والمفاوضات هما الخياران الرئيسيان والوحيدان لحل النزاعات والحفاظ على استقرار المنطقة وشعوبها.

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار التنسيق بين بغداد والرياض لمتابعة المستجدات الأمنية والحد من تداعيات التصعيد الراهن.