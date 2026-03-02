وسائل إعلام إيرانية تعلن مقتل الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد في هجوم بطهران

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان24)- أفادت تقارير إعلامية إيرانية، اليوم، بمقتل الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، إثر هجوم مشترك نُسب إلى الولايات المتحدة وإسرائيل استهدف العاصمة طهران.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إيلنا" (ILNA)، أن أحمدي نجاد لقي حتفه يوم أمس الأحد في مقر إقامته بمنطقة "نارمك" في طهران، جراء هجوم نفذته قوات إسرائيلية وأمريكية بشكل مشترك.

ويشغل محمود أحمدي نجاد حالياً منصب عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وكان قد تولى رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمدة دورتين متتاليتين في الفترة ما بين 2005 و2013.

في سياق متصل، كانت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني قد أعلنت يوم السبت الماضي عن مقتل ثلاثة من أفراد حماية أحمدي نجاد خلال الهجوم. ونشرت وكالة "مشرق نيوز" أسماء الضحايا من طاقم الحراسة وهم: مهدي مختاري، مصطفى عزيزي، وحسن مسجدي، مشيرة إلى أنهم قُتلوا أثناء تواجدoffsetهم في مكتب الرئيس الأسبق لحظة وقوع الهجوم.