لندن تعلن تعرض قاعدة "أكروتيري" في قبرص لهجوم بمسيرة وتؤكد رفع حالة التأهب

منذ 23 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، أن قواتها تعاملت مع هجوم يُعتقد أنه نُفذ بطائرة مسيرة استهدف قاعدة "أكروتيري" الجوية في قبرص. وأكدت الوزارة في بيان رسمي عدم وقوع أي إصابات جراء الضربة التي وقعت عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن تدابير الحماية في المنطقة رُفعت إلى "أعلى مستوياتها".

وتُعد قاعدة "أكروتيري" أكبر منشأة عسكرية للمملكة المتحدة في المنطقة، وهي إقليم بريطاني لما وراء البحار. وكانت لندن قد عززت مؤخراً قدرات القاعدة الدفاعية بنشر أنظمة مضادة للطائرات والمسيرات، وأجهزة رادار متطورة، بالإضافة إلى سرب من طائرات "إف-35".

يأتي هذا التصعيد الميداني بالتزامن مع تصريحات سياسية لافتة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي كشف عن منح الولايات المتحدة الإذن باستخدام القواعد العسكرية البريطانية لضرب منصات الصواريخ الإيرانية. وبينما أكد ستارمر أن لندن لن تشارك مباشرة في أي "عملية هجومية داخل إيران" لتجنب أخطاء حرب العراق السابقة، شدد على ضرورة تدمير التهديدات الصاروخية من مصدرها لحماية المصالح البريطانية وحلفاء المنطقة.