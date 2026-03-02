طقس العراق.. أمطار وعواصف رعدية وانخفاض في درجات الحرارة

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة مع عواصف رعدية.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الاثنين 2 اذار 2026، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس غائماً جزئياً في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط الى 40 كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق على العموم، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي الغبار (2-4) كم".

وذكر البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء في جميع محافظات العراق كالتالي: السليمانية 13، دهوك 14، أربيل 15، نينوى 16، كركوك 18، الأنبار 19، بغداد وصلاح الدين وديالى وكربلاء المقدسة والديوانية 20، بابل وواسط وميسان والنجف الأشرف والمثنى 21، وذي قار والبصرة 22".

وأضاف، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً في المنطقة الشمالية ومصحوباً بتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية، وسيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم ".

وأشار إلى، أن "يوم الخميس سيكون الطقس غائماً في المنطقة الشمالية ومصحوباً بتساقط أمطار متوسطة الشدة فيها وفي الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، ويكون غائماً جزئياً في باقي أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (3-5) كم".

وأوضح، أن "طقس يوم الجمعة القادم سيكون صحواً مع بعض الغيوم على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية ".