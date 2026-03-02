صحة كوردستان تعلن استكمال خطة الطوارئ وتطمئن المواطنين بشأن المخزون الدوائي

منذ 49 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان، سامان برزنجي، اليوم الاثنين، عن رفع درجة الاستعداد في كافة المؤسسات الصحية لمواجهة أي مستجدات أو احتمالات غير مرغوب فيها، مؤكداً استكمال خطة طوارئ شاملة لضمان استمرارية الخدمات الطبية في الإقليم.

وفي بيان رسمي، طمأن برزنجي المواطنين بشأن توفر الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيراً إلى وجود كميات جيدة وكافية في القطاعين العام والخاص، سواء لدى الشركات أو المذاخر الرئيسية، مؤكداً أنه "لا داعي للقلق أو الهلع".

ودعا المواطنين إلى عدم شراء الأدوية بكميات تزيد عن الحاجة الفعلية لغرض التخزين.

موضحاً أن الالتزام بالجرعات والمقادير التي يحددها الأطباء المعالجون كافٍ لتلبية الاحتياجات الصحية الفردية دون الحاجة لتكديس العلاجات.

وفي سياق الرقابة على الأسواق، شدد وزير الصحة على عدم وجود أي ارتفاع في أسعار الأدوية أو المستلزمات الطبية، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالأسعار الرسمية المحددة على "اللاصق الحكومي" (الستيكر) وعدم دفع أي مبالغ إضافية تتجاوز القيمة المسجلة.

وأوضح البيان أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لتعزيز الدعم الطبي للمستشفيات، لا سيما في أقسام الطوارئ، صالات العمليات، ووحدات العناية المركزة.

مشيراً إلى أن خطة الطوارئ السريعة وضعت في الحسبان نوع وحجم أي حادث محتمل للتعامل معه بكفاءة عالية.

كما تضمنت استعدادات وزارة الصحة:

تجهيز الفرق الطبية المتنقلة وفرق طب الطوارئ.

استنفار منظومة الإسعاف الفوري لتغطية مواقع الأحداث ومراحل ما قبل الوصول للمستشفى.

توجيه كافة المديريات العامة للصحة بضمان تواجد الكوادر الطبية (الخفرات) وتوافر العلاجات اللازمة على مدار الساعة.

واختتم وزير الصحة بيانه بدعوة المواطنين للاتصال برقم الطوارئ (122) عند الحاجة لخدمات الإسعاف، كما حثهم على الإبلاغ عن أي مخالفة أو تقصير يتم رصده عبر الخطوط الساخنة أو صناديق الشكاوى المخصصة لذلك.