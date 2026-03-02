قطر تعلن اعتراض طائرات وصواريخ "قادمة من إيران" وتعليق إنتاج الغاز مؤقتاً

منذ 19 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)-أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الاثنين، أن دفاعاتها الجوية تصدت لسلسلة من الهجمات الجوية شملت إسقاط طائرتين حربيتين من طراز "سوخوي 24" و7 صواريخ باليستية، قالت إنها كانت قادمة من الأجواء الإيرانية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي عبر منصة "إكس"، أن القوات الجوية والبحرية الأميرية تعاملت مع 5 طائرات مسيرة استهدفت مناطق متفرقة في الدولة، مؤكدة اعتراض جميع الأهداف قبل وصولها إلى مقاصدها وفق خطط العمليات المتبعة. وشدد البيان على قدرة القوات المسلحة القطرية على حماية سيادة الدولة والتصدي لأي تهديدات خارجية.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير رسمية بتعرض منشآت طاقة في منطقتي "مسيعيد" و"رأس لفان" لهجمات بمسيرات في وقت سابق من اليوم، طالت أحد خزانات المياه ومرفقاً للطاقة. وبناءً عليه، أعلنت شركة "قطر للطاقة" وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة به مؤقتاً، لحين حصر الأضرار الناجمة عن الهجوم العسكري على مرافقها، مع تأكيد عدم وقوع خسائر بشرية.

تأتي هذه التطورات الميدانية في ظل تصعيد عسكري تشهده المنطقة، حيث أشار المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إلى أن أنظمة الدفاع الجوي كانت قد اعترضت يوم أمس الأحد 89 صاروخاً من أصل 93، بالإضافة إلى معظم الطائرات المسيرة التي استهدفت البلاد، وذلك بالتزامن مع المواجهات الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وتؤكد الدوحة التزامها بحماية أمنها وسيادتها، في وقت تضم فيه البلاد قاعدة "العيديد" العسكرية التي تعد مركزاً رئيسياً للعمليات الأمريكية في المنطقة.



