عراقجي: إيران لا تكنُّ أي عداء لدول الخليج

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده التي بدأت السبت شن ضربات انتقامية في الشرق الاوسط ردا على الهجوم الاسرائيلي الاميركي عليها، "لا تكن أي عداء" لدول الخليج.

وقال عراقجي خلال اتصال هاتفي بنظيره الصيني وانغ يي إن "ايران لا تكن أي عداء لدول الخليج الفارسي، وهي عازمة على مواصلة علاقات حسن الجوار معها".

وأكد الوزير الايراني كما نقلت عنه الخارجية أن "الرد الدفاعي لايران ضد القواعد العسكرية الاميركية ... ينبغي عدم اعتباره هجوما ايرانيا على هذه البلدان".

يأتي ذلك، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة 500 هدف على صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، منذ بدء إيران تنفيذ ضربات ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي الذي بدأ السبت.

وقال الحرس الثوري في بيان، "منذ بداية النزاع، هاجم جنود القوات المسلّحة الإيرانية البواسل 60 هدفا استراتيجيا و500 هدف عسكري أميركي وتابع لاسرائیل"، مشيرا إلى "إطلاق أكثر من 700 مسيّرة ومئات الصواريخ".