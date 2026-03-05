الذهب يرتفع 1% بدعم الطلب على الملاذات الآمنة

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان24) - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط تراجع الدولار وبعدما دفع اتساع صراع الشرق الأوسط المستثمرين إلى اللجوء إلى الأصول الآمنة، وصعد التعامل الفوري 1% إلى 5177 دولارا للأونصة، وزادت العقود الآجلة تسليم أبريل 1% إلى 5186 دولارا.

وتراجع الدولار قليلا ما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، حيث اتسعت الحرب بين أمريكا وإيران بشكل حاد أمس الأربعاء، بعد أن أغرقت غواصة أمريكية سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، ما أسفر عن مقتل 80 شخصا، ودمرت الدفاعات الجوية لحلف الناتو صاروخا باليستيا إيرانيا أطلق باتجاه تركيا.

المعدن النفيس الذي ينظر إليه على أنه من أصول الملاذ الآمن بـ 20% منذ بداية العام، وسجل مستويات قياسية متتالية وسط تزايد عدم اليقين السياسي والاقتصادي العالمي، ويترقب المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة في أمريكا التي ستصدر اليوم وتقرير التوظيف في أمريكا لفبراير المقرر صدوره غدا الجمعة.

بالنسبة للمعادن النفيسة، ارتفعت الفضة 1.2% إلى 84.5 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 2.1% إلى 2193.65 دولار، وزاد البلاديوم 0.5% إلى 1683 دولارا.