مقتل ثمانية أشخاص على الاقل جراء غارات اسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قتل ثمانية أشخاص، بينهم أفراد من عائلتين، جراء غارات اسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه، وفق ما أورد الاعلام الرسمي الخميس، في وقت جدّد الجيش الإسرائيلي إنذاره سكان مناطق واسعة في جنوب البلاد بالاخلاء الفوري.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن مقتل مختار بلدة الكفور وزوجته جراء "عدوان جوي" على البلدة الواقعة في محافظة النبطية جنوبا.

كما قتلت عائلة أخرى مؤلفة من رجل وزوجته وولديهما بعدما "استهدفهم الطيران الحربي المعادي بغارة" على منزلهم في بلدة زوطر الشرقية، في المنطقة ذاتها، وفق الوكالة.

ووسّعت اسرائيل الخميس نطاق ضرباتها لتشمل إضافة الى بلدات عدة في جنوب لبنان ومعقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية، مدينة زحلة في منطقة البقاع (شرق)، حيث استهدفت صباحا سيارة على تخوم المدينة، ما أسفر وفق وزارة الصحة عن مقتل شخصين.

وكانت اسرائيل استهدفت بعد منتصف الليل شقة في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في طرابلس (شمال)، ما اسفر عن مقتل قيادي من حركة حماس مع زوجته، وفق الوكالة الوطنية.

وقتل ثلاثة أشخاص ليلا جراء غارتين اسرائيليتين، فصلت بينهما دقائق، على سيارتين على الطريق الذي يربط بيروت بمطارها الدولي.

وجدّد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الخميس إنذاره سكان منطقة جنوب الليطاني والممتدة على طول ثلاثين كيلومترا من الحدود بإخلاء منازلهم "فورا"، بما يشمل مدينتي صور وبنت جبيل، منبها الى أنّ "أي منزل يُستخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية قد يكون عرضة للاستهداف".

وقال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الأربعاء إن حزبه سيواجه "العدوان الإسرائيلي الأميركي"، و"لن يستسلم" رغم عدم "تكافؤ الامكانيات".

وكان حزب الله أطلق دفعة صواريخ ومسيرات ليل الأحد الاثنين على إسرائيل قال إن هدفها "الثأر" لمقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي في الهجوم الذي بدأته الولايات المتحدة والدولة العبرية على إيران السبت.

وباشرت اسرائيل إثر ذلك شنّ ضربات واسعة النطاق على لبنان، لا سيما على الجنوب ومعقل الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية، ما أسفر عن نزوح أكثر من 83 ألف شخص، وفق السلطات.

وأكدت اسرائيل الأربعاء نشر وحدات في جنوب لبنان، بعيد اعلانها العمل على إقامة منطقة عازلة لحماية سكان المناطق الشمالية الحدودية مع لبنان.

AFP