كتائب حزب الله العراقية تؤكد مقتل قيادي بضربة على جنوب العراق

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران الخميس مقتل أحد القيادين فيها بضربة على جنوب العراق بالأمس.

ونعى الأمين العام لكتائب حزب الله الحاج أبو حسين الحميداوي في بيان "الأخ القائد المجاهد الكبير علي حسن الفريجي" الذي قام بـ"إنجاز مهامه الجهادية لأكثر من عقدين".

وأفاد مصدران من كتائب حزب الله، وكالة فرانس برس الأربعاء بضربة استهدفت سيارة بالقرب من قاعدة جرف النصر التي ينتشر فيها الفصيل في جنوب العراق، وأسفرت عن مقتل عنصرين.

وارتفعت حصيلة القتلى إلى ثلاثة بعد تأكيد مقتل القيادي.

ووصف أحد المصدرين الهجوم بأنه "ضربة صهيونية أميركية".

وكانت قاعدة جرف النصر، المعروفة أيضا بجرف الصخر، في جنوب العراق، أول هدف عراقي لضربات نُسبت إلى إسرائيل والولايات المتحدة، امتدت لاحقا إلى مناطق أخرى.

AFP