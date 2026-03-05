ميسان.. شقيق نائب في البرلمان العراقي يفتح النار على مواطن أعزل وسط السوق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أفادت مصادر محلية في محافظة ميسان جنوبي العراق، بقيام شقيق النائب بسام الزهيري، ممثل كوتة الصابئة المندائيين في البرلمان العراقي، بإطلاق النار على مواطن مساء أمس الأربعاء، في حادثة أثارت استياءً شعبياً واسعاً.

وبحسب التفاصيل الواردة، فإن شقيق النائب استخدم سلاحه الشخصي (مسدس) لإطلاق النار باتجاه مواطن لم يكن مسلحاً، مما أدى إلى موجة من الجدل في الأوساط المحلية والمطالبة بمحاسبة المتجاوزين على القانون، ورفض استغلال النفوذ السياسي لترهيب المدنيين.

وفي الوقت الذي لم تصدر فيه بعد أي توضيحات رسمية من مكتب النائب أو الجهات الأمنية حول ملابسات الحادثة أو الحالة الصحية للمواطن المستهدف، ينتظر الشارع في محافظة ميسان نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية التي ستتخذها القوات الأمنية المختصة بحق المتورطين في الواقعة.