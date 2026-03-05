دانة غاز: سنستأنف إنتاج الغاز في "كورمور" فور استقرار الأوضاع

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت شركة "دانة غاز" الإماراتية، اليوم الخميس 5 مارس/آذار 2026، في بيان رسمي، أنها أوقفت إنتاج الغاز مؤقتاً في حقل "كورمور" بإقليم كوردستان جراء الأوضاع الأمنية الراهنة.

وبحسب البيان، فإن قرار تعليق الإنتاج دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ 28 فبراير/شباط 2026، ويأتي كإجراء احترازي ووقائي في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وأكدت شركة "دانة غاز" أن هذا القرار اتُخذ بالتنسيق الكامل مع كل من وزارة الثروات الطبيعية ووزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان.

وحول الوضع الفني للحقل، أوضحت الشركة أن عملية تفريغ المنشآت تمت وفقاً للإجراءات المعتمدة، مشيرة إلى أن المعدات والمنشآت وُضعت في حالة تأهب واستعداد تام لاستئناف عمليات الإنتاج فور تحسن الظروف الأمنية وملاءمتها للعمل.

وفي الختام، شددت "دانة غاز" على استمرار تنسيقها مع الجهات ذات العلاقة، والتزامها بإطلاع السوق والمستثمرين على أي مستجدات أخرى وفقاً لمعايير الشفافية.