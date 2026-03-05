أذربيجان تستدعي السفير الإيراني وتطالب بتفسير عاجل لـ "الهجمات" الأخيرة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم، السفير فوق العادة والمفوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى باكو، مجتبى دميرتشيلو، لإبلاغه باحتجاج رسمي شديد اللهجة على خلفية التطورات الأخيرة.

وطالبت السلطات الأذربيجانية الجانب الإيراني بتقديم "توضيحات جالية" في أقصر إطار زمني ممكن بشأن ملابسات القضية، مشددة على ضرورة إجراء تحقيق شامل واتخاذ تدابير عاجلة تضمن عدم تكرار مثل هذه الهجمات في المستقبل.

وفي بيان يعكس تصاعد التوتر الدبلوماسي، أكدت الخارجية الأذربيجانية أن "باكو تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات الرد المناسبة" لحماية أمنها ومصالحها.

ومن المقرر أن تُسلم الوزارة السفير الإيراني مذكرة احتجاج رسمية تتضمن تفاصيل الاعتراض الأذربيجاني والمطالب الأمنية والقانونية التي يتعين على طهران الالتزام بها لتفادي المزيد من التصعيد.

المصدر : باكو – (وكالات)