دمار كبير في الضاحية الجنوبية لبيروت غداة سلسلة غارات اسرائيلية

منذ 12 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- خلّفت الغارات الإسرائيلية ليل الخميس دمارا كبيرا في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذل بعد تحذير إسرائيلي غير مسبوق بالإخلاء، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه دمّر مقرات تابعة لحزب الله.

وأظهرت لقطات لفرانس برس طريقا رئيسيا في أحد أحياء الضاحية مغطى بالكامل بالحطام والغبار فيما المباني الضخمة المحيطة به متضررة بشكل كبير، جراء الغارات التي أعقبت الانذار الاسرائيلي غير المسبوق منذ بدء المواجهة بين حزب الله واسرائيل على خلفية الحرب في ايران، والتي أسفرت عن 123 قتيلا منذ الاثنين بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة.

وخلت الشوارع تماما من أي حركة إلا من جرافة كانت تعمل على إزالة الركام.

في شارع آخر، تصاعد الدخان من مبنى سوّي كاملا بالأرض، فيما لحقت أضرار جسيمة بالمباني المحيطة به.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن سلسلة غارات اسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الليل، شملت عدة أحياء لا سيما محيط مستشفى في حي حارة حريك، والمشرفية وحي الجاموس.

وأعلن الجيش الاسرائيلي أنه شنّ نحو 26 موجة من الغارات "الواسعة النطاق" على الضاحية الجنوبية منذ بدء التصعيد قبل أربعة أيام شملت ليل الخميس "مقرات قيادة وعشرة مبانٍ شاهقة تضم بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله".

وقال إنه قصف ليل الخميس "مقر المجلس التنفيذي ومستودع كانت تُخزَّن فيه طائرات مسيّرة يستخدمها حزب الله في تنفيذ هجماته باتجاه دولة إسرائيل".

وبعد الإنذار الاسرائيلي بعد ظهرا الخميس، شهدت المنطقة التي تعد معقل حزب الله ويُقدّر عدد سكانها بين 600 و800 ألف، زحمة خانقة مع مسارعة السكان للمغادرة.

وتمدّدت الحرب في الشرق الأوسط إلى لبنان إثر هجوم صاروخي شنه حزب الله المدعوم من إيران على إسرائيل ليل الأحد الاثنين قائلا إنه "ثأرا" لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في الهجوم الذي بدأته الولايات المتحدة والدولة العبرية على طهران السبت.

وإثر الهجوم، توعدّت إسرائيل بأن يدفع الحزب "ثمنا باهظا" وبدأت شنّ غارات، ثم توغلت قواتها في جنوب البلاد.

في جنوب لبنان وشرقه، لم تتوقف الغارات الاسرائيلية منذ ليل الخميس. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن ضربات على عشرات القرى تزامنا مع إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير مساء الخميس، أن القوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب لبنان تلقت أوامر بتعميق تقدمها لتوسيع نطاق سيطرتها على طول الحدود مع إسرائيل.

أعلن حزب الله من جهته فجر الجمعة استهداف مواقع في شمال اسرائيل. وقال إنه قصف تجمّع آليات اسرائيلية متقدمة باتجاه بلدة الخيام وأرغمها "على التراجع"، بالإضافة إلى استهدافه بالصواريخ والمدفعية مواقع للجيش الاسرائيلي داخل البلدة.

AFP