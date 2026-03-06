الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان تعلن توقف الإنتاج في حقل نفطي بدهوك إثر هجوم "إرهابي"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن تعرض أحد الحقول النفطية في محافظة دهوك لهجوم "إرهابي" أدى إلى توقف العمليات الإنتاجية فيه.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن "مجموعة خارجة عن القانون في العراق نفذت ليلة أمس هجوماً استهدف حقل (سرسنك) النفطي التابع لشركة HKN ضمن حدود محافظة دهوك"، مشيرة إلى أن الاعتداء أسفر عن إلحاق أضرار مادية بالحقل، مما أدى إلى تعليق الإنتاج بشكل كامل.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذا الهجوم، واصفة إياه بالعمل التخريبي الذي يستهدف البنية التحتية الاقتصادية وقوت شعب إقليم كوردستان. كما حمل البيان الجهات المسيطرة على المناطق التي انطلقت منها الاعتداءات المسؤولية الكاملة، مؤكداً أن هذه الأعمال تلحق ضرراً مباشراً بإيرادات العراق العامة.

وفي ختام بيانها، دعت وزارة الثروات الطبيعية الحكومة الاتحادية في بغداد إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار مثل هذه الهجمات التي تستهدف المنشآت الحيوية وقطاع الطاقة والمدنيين في الإقليم.