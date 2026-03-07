سنتكوم: استهداف 3 آلاف هدف إيراني منذ انطلاق عملية الغضب الملحمي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم السبت، عن حصيلة العمليات العسكرية الجارية ضد إيران، مؤكدة استهداف أكثر من 3 آلاف هدف استراتيجي خلال الأسبوع الأول من انطلاق عملية الغضب الملحمي.

وشددت "سنتكوم" في بيان رسمي على أن الهجمات الجوية والصاروخية مستمرة ولن تتوقف، كاشفةً عن حصيلة جديدة تضمنت استهداف 43 سفينة حربية إيرانية حتى الآن ضمن مسرح العمليات.

تأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة في أعقاب الهجوم الجوي الواسع الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على الأراضي الإيرانية صبيحة يوم السبت، 28 شباط 2026، والذي أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين والمسؤولين الإيرانيين البارزين.

وفي المقابل، شنت طهران سلسلة من الردود الانتقامية الفورية، تضمنت إطلاق رشقات صاروخية باتجاه أهداف داخل إسرائيل، بالإضافة إلى استهداف عدة قواعد ومنشآت عسكرية تابعة للقوات الأمريكية المتمركزة في دول المنطقة، مما أدى إلى دخول المنطقة في مواجهة عسكرية مفتوحة.