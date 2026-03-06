أربيل تدعو الحكومة الاتحادية لمواجهة "العناصر الإجرامية" داخل مؤسساتها

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- اتهم عزيز أحمد، نائب مدير مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان، مجموعات مسلحة عراقية بالاستمرار في استهداف البنى التحتية المدنية ومنشآت الطاقة في إقليم كوردستان عبر هجمات متواصلة بوابل من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وفي تصريحات صريحة حول هوية هذه الجهات، حدد أحمد ثلاثة مرتكزات تضع الحكومة الاتحادية أمام مسؤولية مباشرة، مؤكداً أن هذه الميليشيات:

تعد جزءاً رسمياً من مؤسسات الحكومة العراقية.

تتقاضى رواتبها وتمويلها من ميزانية الدولة.

تتلقى تسليحها وتجهيزها من قبل الحكومة العراقية.

وشدد أحمد على أن حكومة إقليم كوردستان تحث الحكومة الاتحادية في بغداد على "إحكام السيطرة" على هؤلاء الفاعلين الإجراميين والمتمردين المدعومين من الدولة.

ودعا نائب مدير مكتب رئيس الوزراء الحكومة في بغداد إلى امتلاك "الإرادة السياسية" الكافية لمواجهة هذه العناصر واعتقالهم، مشدداً على ضرورة إبقائهم خلف القضبان لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ووضع حد للاعتداءات التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.