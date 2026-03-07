الجامعة العربية تعقد اجتماعاً عبر الفيديو بشأن الضربات الإيرانية

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- يعقد وزراء خارجية جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا، يوم غدٍ الأحد، لبحث "الاعتداءات الإيرانية على أراضي بعض الدول العربية" في إطار الحرب الأميركية الإسرائيلية مع الجمهورية الإسلامية، على ما أفاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

وقال حسام زكي إن الاجتماع الذي سيجري عبر الفيديو، يعقد بناء على طلب عدد من الدول العربية منها الكويت والسعودية وقطر وسلطنة عُمان والأردن ومصر.

وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ندد في وقت سابق بالهجمات الإيرانية معتبرا أنها "مدانة بالكامل ... وهي ليست فقط انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لكنها اعتداء على مبادئ حسن الجوار".

ورأى أنها "تخلق حالة غير مسبوقة من العداوة بين إيران ودول الجوار العربي .. وتحدث شرخاً عميقاً بين إيران وهذا الجوار سيترك أثراً عميقاً في مستقبل الايام".

وأكد "لا يوجد في الوقت ذاته أي تبرير يمكن أن يكون مقبولا لقيامها باستهداف دول عربية جارة.. بهدف جرها الي حرب ليست حربها".

وأضاف "هذا خطأ ايراني استراتيجي بالغ أتمنى ان يتداركوه وأن يوقفوا هجماتهم فوراً".