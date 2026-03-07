الذكرى الـ 35 للانتفاضة الكوردستانية في السليمانية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تصادف اليوم السبت 7 مارس آذار، الذكرى السنوية الـ 35 لانطلاق انتفاضة آذار في محافظة السليمانية في 7 آذار 1991، حيث تظاهر أهالي المدينة ضد قمع النظام العراقي البائد.

وأُطلِقت الرصاصة الأولى للانتفاضة عام 1991 في السليمانية في 7 مارس في سرجنار.

وكما يقول المشاركون في الانتفاضة، في ذلك اليوم، إنه "رغم أن صوت إطلاق النار كان لا يزال يسمع ولم تكن المدينة تحت السيطرة الكاملة، إلا أن خطاب قيادة الجبهة الكوردستانية قُرِأ في المدينة، وتجمع عدد كبير من الناس؛ وكانت البيشمركة تحمل السلاح مرتدية الزي الجبلي، وحملت الأمهات صور أبنائهن الشهداء وغنوا نشيد الشهداء".

انتفضت السليمانية بالكامل، حيث استطاع أبناؤها السيطرة الكاملة على الدوائر الأمنية والإدارية فيها، وهرب منتسبوها من عناصر النظام السابق وبذلك تحررت مدينة السليمانية في الثامن من آذار/1991.

وسطعت شمس الانتفاضة أكثر فأكثر لتصل إلى أربيل في 11/3/1991 واستطاعت أن تزيح الظلام الدامس الذي كان يخيم على هذه المدينة كسائر مدن إقليم كوردستان الأخرى.

ويمثل الخامس من آذار مارس من كل عام، تاريخاً مهماً ومفصلياً، ففيه انطلقت أولى انتفاضات الشعب الكوردي ضد النظام العراقي السابق قبل 35 عاماً.

وانطلقت شرارة الانتفاضة، في بلدة رانية (140 كم) شرق السليمانية وذلك في 5 آذار مارس عام 1991.

وسيطر المنتفضون الكورد على معظم مكاتب ومقار الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لنظام صدام حسين.

ثم انتقلت الشرارة إلى مناطق أخرى في كوردستان لتستمر الانتفاضة الشعبية وتتكلل بإنهاء أي تواجد للقوات العراقية في تشرين الأول أكتوبر من العام ذاته.

وقبل اندلاع الانتفاضة بسنوات قليلة، أزهق نظام البعث أرواح آلاف المدنيين في حملات شارك فيها الطيران العراقي في ثمانينيات القرن الماضي، وتمثّل مجزرة حلبجة أسوأ تلك الحملات.

ولعبت قوات البيشمركة دوراً بارزاً في مساندة المنتفضين لانتزاع مكاتب الحكومة المركزية ومقارها العسكرية واحداً تلو والآخر.

وآنذاك، دخل التحالف الدولي على الخط ففرض حظراً على الطيران العراقي في مناطق كوردستان مما شكّل ملاذاً لعودة النازحين واللاجئين الكورد من دول الجوار.

وبعد نجاح الانتفاضة، انبثق أول برلمان في المنطقة الكوردية بعد انتخابات حرة أجريت في أيار مايو عام 1992 وتولى بدوره إقرار تشريعات وقوانين عديدة.

وقررت حكومة إقليم كوردستان اعتبار 5 آذار من كل عام عطلة رسمية إحياء للذكرى.