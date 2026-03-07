القوات المسلحة الإيرانية تعلن التزامها بقرار "مجلس القيادة" بوقف استهداف الجوار

منذ 46 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم السبت، بياناً رسمياً أكدت فيه التزامها التام بقرار "مجلس القيادة المؤقت" القاضي باحترام سيادة دول الجوار، بالتزامن مع استمرار عملياتها الدفاعية ضد القوى الخارجية.

وأوضح البيان أن الاستهدافات الإيرانية منذ اليوم الأول للهجمات ركزت حصراً على "المواقع التي انطلقت منها الاعتداءات ضد الأراضي الإيرانية".

مشدداً على أن طهران عازمة على الالتزام بمبدأ حسن الجوار، ولم ولن تستهدف أي دولة لم يتم الاعتداء على إيران انطلاقاً من أراضيها.

وفي الوقت الذي أبدت فيه القوات المسلحة احترامها لسيادة كافة الدول، أكدت في الوقت ذاته أنها "لن تتراجع أبداً عن التصدي للعدوان"، معلنة مواصلة عملياتها بقوة وحزم لمواجهة التحركات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.

يأتي هذا البيان العسكري تأكيداً لما أعلنه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في وقت سابق، حول قرار مجلس القيادة المؤقت بتحييد دول الجوار من أي استهداف، شريطة عدم تحول أراضيها إلى منطلق للهجمات ضد إيران، مما يعكس تنسيقاً عالي المستوى بين القيادتين السياسية والعسكرية في إدارة الأزمة الراهنة.