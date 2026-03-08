هجمات إيرانية جديدة على الإمارات والكويت والبحرين

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان24)- تعرّضت الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين الأحد لهجمات إيرانية جديدة بالصواريخ والمسيّرات في اليوم التاسع من الحرب الأميركية الإسرائيلية مع الجمهورية الإسلامية.

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران في 28 شباط/فبراير، تنفّذ الجمهورية الإسلامية هجمات على بنى تحتية مدنية في دول الخليج، مؤكدة أنها تستهدف المصالح والقواعد الأميركية فقط.

وفي الإمارات العربية المتحدة التي تعدّ الدولة الأكثر استهدافا بالضربات الإيرانية، أعلنت السلطات أن دفاعاتها الجوية تتصدى لصواريخ ومسيّرات أطلقت من إيران.

وقالت وزارة الدفاع عبر اكس "تتعامل حاليا الدفاعات الجوية الإماراتية مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران"، مشيرة إلى أن الانفجارات التي تسمع هي نتيجة عمليات الاعتراض.

وكذلك الحال في الكويت حيث أعلن الجيش الكويتي التصدي صباح الأحد لهجوم جديد بالصواريخ والمسيّرات وكتب على اكس "تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية"، محذرا من أن أصوات الانفجارات ناتجة عن عمليات الاعتراض.

أما في البحرين، فقد أعلنت السلطات إصابة ثلاثة أشخاص بجروح جراء سقوط شظايا صاروخ وتضرّر محطة لتحلية المياه جراء هجوم إيراني بمسيّرة.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية عبر اكس "جراء العدوان الإيراني السافر... إصابة 3 أشخاص وأضرار مادية بمبنى إحدى الجامعات بمنطقة المحرق إثر سقوط شظايا صاروخ".

وأفادت الوزارة في بيان آخر أن "العدوان الإيراني يقصف وبشكل عشوائي أهدافا مدنية ويلحق أضرارا مادية بمحطة لتحلية المياه إثر هجوم بطائرة مسيّرة"، وذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني السبت ضرب قاعدة الجفير الأميركية في البحرين مؤكدا أنها استخدمت سابقا خلال النهار لقصف محطة إيرانية لتحلية المياه.

وحذر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الأحد بأن بلاده "ستضطر إلى الرد" إذا تم استخدام أراضي الدول المجاورة لشن هجمات عليها.

وقال بيزشكيان في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي "أعلنا مرارا أننا أشقاء مع الدول المجاورة وأننا نود إقامة علاقات جيدة معها" لكنه أضاف "إن حاول العدو استخدام أي بلد لمهاجمة أو اجتياح بلادنا، فسنضطر إلى الرد على هذا الهجوم".

AFP