ترامب يتوعد إيران بمزيد من الضربات.. ويطالبها بـ"الاستسلام"

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، إن "الضربات الأميركية ستستمر وعلى إيران إعلان استسلام غير مشروط".

وأضاف: "قمنا بعمل مذهل الصواريخ دُمّرت تماماً. لم يتبقَّ منها إلا القليل الطائرات المسيّرة دُمّرت. المصانع تُفجّر الآن. البحرية غرقت، إنها في قاع البحر".

وتابع: "نحقق انتصارات بمستويات لم نشهدها من قبل وبسرعة".

ولفت الرئيس الأميركي إلى أن "احتمال إرسال بريطانيا لحاملات طائرات كان بادرة متأخرة وغير ضرورية ".

وقال ترامب، السبت، إن إيران ستكون الخاسر الأكبر في المنطقة "وستبقى كذلك لعقود طويلة حتى تستسلم أو على الأرجح، تنهار تماما. اليوم، ستُضرب إيران ضربا مبرحا".

وأشار كذلك إلى أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات إضافية ضد أهداف ومناطق لم تُستهدف حتى الآن، في إطار الرد على ما وصفه بالسلوك الإيراني في المنطقة.