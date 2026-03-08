المجلس الأعلى للمرأة والتنمية في كوردستان يؤكد التزام الاقليم بالتمكين الاقتصادي وتحقيق العدالة للنساء

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس)، أكدت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للمرأة والتنمية في إقليم كوردستان، الدكتورة خانزاد أحمد، التزام الإقليم الراسخ تجاه المجتمع الدولي بالعمل على تحقيق أهداف هذا العام المتمثلة في: "الحقوق، العدالة، والعمل من أجل جميع الفتيات والنساء".

وأوضحت د. خانزاد في كلمة لها بهذه المناسبة، أن هذا الشعار يرتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بأولويات حكومة إقليم كوردستان الرامية إلى التمكين الاقتصادي للمرأة وإجراء إصلاح اقتصادي شامل.

وفصّلت الأمينة العامة أبعاد هذه الأهداف قائلةً: "إن (الحقوق) تعني ضمان وصول كل امرأة بفرص متساوية إلى التعليم، التوظيف، التملك، التمويل، وبيئة العمل الصحية. أما (العدالة) فتعني سد الفجوة بين التشريعات وتطبيقها لضمان مشاركة المرأة في سوق العمل دون تمييز أو عوائق هيكلية. بينما يتجسد (العمل) في الاستثمار بقدرات النساء، ودعم رائدات الأعمال، وتوسيع فرصهن في قطاعات جديدة ومتنوعة، بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص لخلق بيئة عمل لائقة وشاملة".

وسلطت الدكتورة خانزاد الضوء على رؤية القيادة في الإقليم، مبينةً أنه "من منطلق رؤية السيد مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، يُعد تمكين المرأة حجر الأساس لبناء اقتصاد قوي، متنوع، ومرن". وأضافت: "لا يمكننا المضي نحو التنمية المستدامة إذا لم تكن النساء ممثلات بشكل كافٍ في صنع القرار الاقتصادي والتوظيف الرسمي؛ فالمشاركة الاقتصادية للمرأة ليست مجرد مسألة مساواة، بل هي محرك رئيسي للتنمية والاستقرار والرفاهية لعموم كوردستان".

وتزامناً مع اقتراب الدورة السبعين للجنة وضع المرأة (CSW) والمراجعة العالمية لمنهاج عمل بكين، جددت د. خانزاد التزام حكومة إقليم كوردستان بالمضي قدماً في سياساتها، مؤكدة بالقول: "سنحول التزاماتنا إلى نتائج قابلة للقياس، وحقوق المرأة إلى فرص حقيقية ومناسبة، نحن ملتزمون باتخاذ خطوات ملموسة لتمكين جميع النساء والفتيات في الإقليم من المشاركة والريادة والتطور، لأن تمكين المرأة يجعل اقتصادنا ومستقبلنا أكثر قوة".

واختتمت الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المرأة كلمتها بتوجيه التهنئة لجميع النساء في كوردستان والعالم بمناسبة الثامن من مارس.