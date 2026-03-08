مسرور بارزاني موجهاً رسالة تعزية لعائلة الشهيد "ولات طاهر": اعتداءات إرهابية غير مبررة طالت الإقليم

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، رسالة تعزية ومواساة بوفاة الشاب "ولات طاهر"، الموظف في مديرية أمن (آسايش) مطار أربيل الدولي، والذي ارتقى شهيداً إثر الهجمات الأخيرة التي استهدفت الإقليم.

وقال مسرور بارزاني في نص برقية التعزية: "أوجه خالص عزائي ومواساتي العميقة لعائلة وذوي وأصدقاء وزملاء الشهيد ولات طاهر، الموظف في أمن مطار أربيل الدولي، وأشاطرهم أحزانهم بهذا المصاب".

وأدان رئيس حكومة إقليم كوردستان في رسالته الاستهدافات المستمرة، مشيراً إلى أن الشهيد فقد حياته ببالغ الأسى "نتيجة الهجمات والاعتداءات الإرهابية والظالمة وغير المبررة التي شُنت على إقليم كوردستان".

ويأتي هذا النعي في ظل استنكارات رسمية وشعبية واسعة للهجمات المتكررة التي تطال إقليم كوردستان، وتستهدف زعزعة استقراره.