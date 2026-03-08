مجلس خبراء القيادة الإيراني يختار مرشداً جديداً

منذ 22 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- توصل مجلس خبراء القيادة الإيراني الأحد إلى اختيار مرشد جديد للجمهورية الإسلامية خلفا لعلي خامنئي، بحسب ما أعلن أعضاء في المجلس، إلا أن اسمه لم يُعلن بعد.

وقال محسن حيدري وهو عضو في المجلس يمثل محافظة خوزستان "اختير المُرشح الأنسب، وقد حاز موافقة غالبية أعضاء مجلس خبراء القيادة"، بحسب ما نقلت وكالة إيسنا.

وقال محمد مهدي ميرباقري، وهو عضو آخر في المجلس، في مقطع مصور نشرته وكالة فارس، إن المجلس توصل إلى "رأي حاسم يعكس وجهة نظر الغالبية".

موضحاً أن الإعلان الرسمي لا يزال يواجه "بعض العقبات" التي يجري العمل على تذليلها في الوقت الراهن.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوجود تباين بسيط داخل الهيئة المكلفة بتعيين الزعيم الأعلى (مجلس الخبراء) حول الآلية البروتوكولية لإعلان القرار النهائي؛ حيث تدور النقاشات حول ما إذا كان الإعلان يتطلب عقد اجتماع حضوري ومباشر للأعضاء، أم يمكن الاكتفاء بإصداره غيابياً.