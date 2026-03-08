وفاة لاعب القادسية السابق فهد المجمد أثناء أداء الواجب العسكري

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- توفي لاعب كرة القدم السابق فهد المجمد عن 33 عاما خلال أداء واجبه كضابط منتسب في الإدارة العامة لأمن الحدود البرية في الكويت، نتيجة الحرب الدائرة في المنطقة والهجوم الأميركي-الإسرائيلي على إيران ورد الأخيرة، وفق بيان لوزارة الداخلية.

ودخل الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على إيران يومه التاسع في حرب طالت دول الخليج العربي.

وبدأت الحرب في 28 شباط/فبراير بضربات إسرائيلية وأميركية على الجمهورية الإسلامية أدّت إلى مقتل مرشدها الأعلى آية الله علي خامنئي وعدد من مسؤوليها الكبار.

وتتواصل منذ ذلك الحين الغارات الإسرائيلية والأميركية على إيران التي ترد بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه دول خليجية تضم مصالح أميركية، وكذلك باتجاه إسرائيل.

ونعت وزارة الداخلية الكويتية "شهيدي الواجب المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية اللذين استُشهدا فجر اليوم أثناء أدائهما واجبهما الوطني في إطار المهام الأمنية المنوطة بوزارة الداخلية".

وتابعت "وإذ تعرب الوزارة عن بالغ الحزن والأسى لهذا المصاب، فإنها تؤكد أن أبناءها من رجال الأمن يواصلون أداء واجبهم بكل شجاعة وتفانٍ في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره".

وبدا المجمد مسيرته الكروية مع نادي القادسية، قبل أن ينتقل لاحقا إلى كاظمة، ومن ثم السالمية حيث تألق اعتباراً من 2019 وكان أحد عناصره الأساسية وحمل شارة القيادة لعدة مواسم.

وأنهى المجمد مسيرته في الملاعب قبل شهور، معلنا اعتزاله في مباراة جمعت السالمية والعربي، ليواصل بعدها خدمته في السلك العسكري برتبة رائد حتى وفاته أثناء أداء الواجب.

وخيم الحزن على الوسطين الرياضي والعسكري في الكويت عقب انتشار نبأ وفاته، حيث استعاد زملاؤه وجماهير الناديين مسيرته التي جمع خلالها بين تمثيل الأندية وخدمة الوطن.

AFP