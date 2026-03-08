الحرس الثوري يعلن مهاجمة قاعدة العديري الأميركية في الكويت

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ اليوم الأحد، عملية مركبة بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية ضد قاعدة العديري الأمريكية للمروحيات، في الكويت.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في بيان، إنه "فجر اليوم نفذت القوة البحرية للحرس الثوري عملية مركبة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية استهدفت قاعدة مروحيات الإرهابيين الأمريكيين في العديري".

وأضاف البيان أنه "في هذه الموجة من الهجوم، أصابت وحدات الصواريخ الباليستية التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري بدقة مراكز تجهيز وصيانة المروحيات في القاعدة، وخزانات وقود المروحيات والطائرات، إضافة إلى مبنى قيادة هذه القاعدة الإرهابية، مما أدى إلى تدميرها بشكل كبير".

وتابع: "وبعد هذه الموجة من الهجوم اندلع حريق هائل في القاعدة، ولا يزال دخان كثيف وأسود يتصاعد منها ويمكن رؤيته من مسافات بعيدة".

وقاعدة المروحيات الأمريكية في العديري (أو العديري) هي جزء من معسكر عريفجان (Camp Arifjan) في جنوب الكويت، وكانت تعرف سابقا باسم "معسكر العديري".

وتقع في المنطقة الشمالية الغربية من الكويت، وتعمل كقاعدة لوجستية أمامية رئيسية للقوات الأمريكية، تشمل دعما أرضيا للمروحيات، صيانة الطائرات عبر مطار باتون العسكري، ومرآبا للمركبات المدرعة.​

وتستضيف آلاف الجنود الأمريكيين والتحالف، وتستخدم لتدريب ودعم عمليات في المنطقة، بما في ذلك قاعدة انطلاق للمروحيات.