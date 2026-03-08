"أمطار نفطية" تغطي طهران بعد موجة غارات جوية استهدفت منشآت للطاقة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد شهود عيان في العاصمة الإيرانية طهران، صباح اليوم، بحدوث ظاهرة بيئية مرعبة تمثلت بتساقط ما وصفوه بـ "الأمطار النفطية"، وذلك في أعقاب سلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي استهدفت البنية التحتية لقطاع الطاقة في المدينة.

وبحسب التقارير الأولية والمصادر المحلية، فقد تعرضت منشآت نفطية استراتيجية تقع في الأجزاء الجنوبية والغربية من العاصمة طهران لقصف جوي مكثف.

وأدى الاستهداف المباشر لهذه المواقع إلى اشتعال حرائق ضخمة وتصاعد أعمدة الدخان الكثيف المحملة بالجزيئات البترولية إلى الغلاف الجوي.

وأكد سكان محليون وشهود عيان أن الانفجارات تسببت في تلوث جوي حاد وسريع؛ حيث اختلطت المواد النفطية المتطايرة والغازات المنبعثة مع السحب، لتتساقط لاحقاً على أحياء العاصمة على شكل قطرات سوداء لزجة أو ما عُرف بـ "الأمطار النفطية"، مما أثار حالة من القلق والذعر بين المواطنين خشية التداعيات الصحية والبيئية.

المصدر : وكالات