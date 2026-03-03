مسرور بارزاني يفتتح مستشفى بمواصفات عالمية وأحدث التقنيات لتعزيز القطاع الصحي في الإقليم

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24) -أفتتح مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان العراق اليوم الثلاثاء، في اربيل، مستشفى "ماجدي" الطبي، الذي يُعد واحداً من أبرز المشاريع الصحية الاستثمارية في إقليم كوردستان، حيث تم تشييده وفق أحدث المعايير الدولية والتقنيات الطبية المتقدمة.

وفي كلمة له خلال الافتتاح، أشاد مسرور بارزاني بأهمية هذا الصرح الطبي، مؤكداً أنه يمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة لمواطني الإقليم والزوار على حد سواء. وأشار إلى أن المستشفى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة، لضمان تلبية كافة الاحتياجات العلاجية بمستوى عالٍ من الدقة والترتيب.

وأعرب رئيس حكومة اقليم كوردستان، عن تقديره للمستثمر "الحاج أحمد" لدوره في إنجاز هذا المشروع الحيوي، داعياً في الوقت ذاته جميع المستثمرين في كوردستان إلى مواصلة جهودهم في تطوير البنية التحتية للإقليم عبر الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية.

كما شدد مسرور بارزاني على كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية العاملة في المستشفى، مؤكداً أن تضافر التجهيزات الحديثة مع الخبرات البشرية سيجعل من مستشفى "ماجدي" مركزاً طبياً رائداً في خدمة المواطنين.