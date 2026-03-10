أستراليا تمنح تأشيرات إنسانية لخمس لاعبات في المنتخب الإيراني لكرة القدم النسائية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)-صرح رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، يوم الثلاثاء، بأن خمس عضوات في المنتخب الإيراني لكرة القدم النسائية المشارك في كأس آسيا للسيدات في أستراليا، قد حصلن على تأشيرات إنسانية. وأكد ألبانيز أنه تلقى اتصالاً في الصباح الباكر من الرئيس الأمريكي بشأن هذه المسألة.

وكان مؤيدون قد حثوا الحكومة الأسترالية على منح اللاعبات حق اللجوء، وسط مخاوف من تعرضهن للاضطهاد في وطنهن إيران، بسبب امتناعهن عن ترديد النشيد الوطني قبل مباراتهن الأولى يوم الاثنين الماضي.

وقال ألبانيز إن المسؤولين كانوا يعملون على هذه القضية منذ فترة، وقد تم نقل اللاعبات إلى مكان آمن، مشيراً إلى أن العرض قد امتد ليشمل بقية أعضاء الفريق.

وأضاف ألبانيز خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "نحن على استعداد لتقديم المساعدة للاعبات الأخريات في الفريق، مع الإشارة إلى أن هذا الوضع حساس للغاية والأمر متروك لهن؛ لكننا نقول لهن: إذا أردتن مساعدتنا، فالمساعدة موجودة وسنقدمها".

وفي وقت سابق، صرحت الصحفية الرياضية، رها بوربخش، لشبكة "سي إن إن" (CNN) أن سبع لاعبات على الأقل غادرن فندق الفريق، وتقدمت خمس منهن بطلبات لجوء لدى الشرطة الاتحادية الأسترالية.

وقالت بوربخش، التي تعمل في قناة "إيران إنترناشيونال"، لشبكة CNN إن عائلات ثلاث من اللاعبات الخمس اللواتي أصبحن في أمان لدى الشرطة قد تعرضت للتهديد، وأضافت أن مكان تواجد لاعبتين أخريين على الأقل لا يزال مجهولاً بعد مغادرتهما فندق الفريق أيضاً.

كما أشارت بوربخش إلى أن مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، قد رُفض طلبه للحصول على تأشيرة عندما حاول السفر إلى أستراليا لإعادة الفريق، مما اضطر نائبة الرئيس، فريدة شجاعي، للسفر بدلاً منه.

وفي بيان له على منصة "تروث سوشيال" (Truth Social)، قال الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين إن السماح للفريق بالعودة إلى إيران سيكون "خطأً إنسانياً فادحاً"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستمنح اللاعبات الإيرانيات حق اللجوء إذا لم تفعل أستراليا ذلك. وتأتي هذه التصريحات بعد أن فرضت إدارة ترامب قيوداً على سفر الإيرانيين في العام الماضي فقط.

ثم نشر ترامب تدوينة أخرى ذكر فيها أنه تحدث إلى ألبانيز، وأن خمس لاعبات "تم تأمينهن بالفعل" وأن "البقية في طريقهن".

ووصف ألبانيز المحادثة التي جرت مع ترامب في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت أستراليا بأنها كانت "نقاشاً إيجابياً للغاية". وقال رئيس الوزراء: "لقد تمكنت من إطلاعه على الإجراءات التي اتخذناها خلال الـ 48 ساعة الماضية، وأن خمسة من أعضاء الفريق طلبوا المساعدة وحصلوا عليها وهم في مكان آمن".

من جانبه، وصف النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، الموقف بأنه "حرب نفسية"، متهماً ترامب بالتدخل في "الشؤون العائلية للأمة الإيرانية".



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة