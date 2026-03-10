"أطلقتها حزب الله".. سوريا تعلن سقوط قذائف قرب بلدة سرغايا

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكدت هيئة العمليات في الجيش السوري سقوط قذائف مدفعية على الأراضي السورية قرب بلدة سرغايا غرب دمشق، أطلقت من الأراضي اللبنانية.

وقالت هيئة العمليات في الجيش السوري في تصريح للوكالة الرسمية: إن "ميليشيات حزب الله اللبناني هي من أطلقت القذائف باتجاه نقاط للجيش العربي السوري قرب سرغايا".

وأضافت هيئة العمليات: "رصدنا وصول تعزيزات لميليشيات حزب الله إلى الحدود السورية اللبنانية، ونقوم بالمراقبة وتقييم الموقف، مشيرة إلى أنه يتم التواصل مع الجيش اللبناني، ودراسة الخيارات المناسبة للقيام بما يلزم".

وأوضحت هيئة العمليات أن "الجيش السوري لن يتساهل مع أي اعتداء يستهدف سوريا".