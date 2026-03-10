إيران تطلق طائرات مسيّرة باتجاه السعودية والكويت

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أطلقت إيران طائرات مسيّرة باتجاه السعودية والكويت فجر الثلاثاء، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها أسقطت طائرتين مسيّرتين فوق المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في المملكة، بينما أعلن الحرس الوطني الكويتي إسقاط ست طائرات مسيّرة كانت تستهدف المناطق الشمالية والجنوبية من البلاد.

وتأتي هذه الهجمات الإيرانية الأخيرة على دول الخليج المجاورة في وقت يرسل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إشارات متضاربة حول مدة الحرب، مما يزيد من حالة عدم اليقين التي تُؤثر على الأسواق.



المصدر: أسوشیدت برس