الخارجية السعودية: ندين استهداف قنصلية الإمارات في كوردستان العراق

"تكرار استهداف المباني الدبلوماسية يتعارض بشكل واضح مع الأعراف والقوانين الدولية"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعربت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، عن إدانة المملكة بأشد العبارات استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في كوردستان العراق، معربة عن تضامن المملكة مع دولة الإمارات الشقيقة.

وأكدت، في بيان، أن تكرار استهداف المباني الدبلوماسية يتعارض بشكل واضح مع الأعراف والقوانين الدولية.

وشددت الخارجية السعودية على أهمية احترام حرمة مباني البعثات الدبلوماسية.

المصدر: الحدث



