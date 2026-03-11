دوي عدة انفجارات في الدوحة

منذ 9 دقائق

أربيل (كوردستان24)- دوت عدة انفجارات في الدوحة الأربعاء، بحسب ما أفاد صحافيو فرانس برس، بينما أكدت وزارة الدفاع القطرية أن "هجمة صاروخية" استهدفت البلاد مع دخول الضربات الإيرانية في الخليج ردّا على الحرب الأميركية-الإسرائيلية يومها الثاني عشر.

وأعلنت وزارة الدفاع على "إكس" "تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر". من جانبها، أكدت الداخلية القطرية أن "مستوى التهديد الأمني مرتفع" ودعت "الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا على السلامة العامة".

AFP