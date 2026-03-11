موسكو: تضرر القنصلية الروسية في أصفهان جراء هجوم استهدف مبنى حكومياً

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، تعرض مبنى القنصلية الروسية في مدينة أصفهان الإيرانية لأضرار مادية، إثر هجوم استهدف منشأة حكومية مجاورة مطلع الأسبوع الجاري.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للوزارة، إن الهجوم وقع في 8 مارس/ آذار الجاري، واستهدف مقر إدارة محافظ أصفهان الواقع بالقرب من القنصلية.

وأوضحت زاخاروفا أن القصف تسبب في تحطم نوافذ مبنى المكاتب والشقق السكنية التابعة للبعثة الدبلوماسية، مؤكدة أنه "لحسن الحظ، لم تقع وفيات أو إصابات خطيرة بين الموظفين أو القاطنين".

ووصف البيان الهجوم بأنه "انتهاك صارخ" للاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية البعثات الدبلوماسية. وشددت زاخاروفا على ضرورة التزام جميع الأطراف باحترام "حرمة المواقع الدبلوماسية" وتوفير الأمن اللازم لها وفقاً للأعراف الدولية.

يُذكر أن مدينة أصفهان تضم مراكز حيوية ومنشآت هامة، وقد شهدت المنطقة في الآونة الأخيرة توترات أمنية، فيما تواصل السلطات الروسية متابعة تداعيات الحادث لضمان سلامة طواقمها الدبلوماسية في إيران.