قتلى وجرحى في غارة اسرائيلية على بيروت

منذ 7 دقائق

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فجر اليوم الخميس، عن استشهاد سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 21 آخرين بجروح، في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية استهدفت منطقة "الرملة البيضاء" على الواجهة البحرية للعاصمة بيروت.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة بأن الهجوم استهدف سيارة مدنية في المنطقة، تزامناً مع تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض. وتعد هذه المنطقة ملاذاً لمئات النازحين الذين افترشوا الكورنيش البحري بعد إخلاء منازلهم في الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان هرباً من القصف.

وأظهرت توثيقات ميدانية حالة من الذعر والفوضى على الكورنيش البحري، حيث سارعت فرق الإنقاذ لإسعاف المصابين وسط دمار طال عدداً من السيارات والممتلكات. وتعتبر هذه الغارة هي الثالثة التي تستهدف قلب بيروت منذ بدء التصعيد، بعد ضربات سابقة طالت حياً سكنياً وفندقاً مطلع الأسبوع.

في المقابل، أعلن حزب الله اللبناني استهداف قاعدة "غليلوت" التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (8200) في ضواحي تل أبيب "برشقة من الصواريخ النوعية". وأكد الحزب في بيانه أن هذه العملية تأتي في إطار التصعيد العسكري الجديد ضد الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن قصف عشرة أهداف تابعة للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، ضمن موجة غارات واسعة النطاق شملت مناطق مختلفة من لبنان.

وتشهد المنطقة تصعيداً غير مسبوق وتوغلاً برياً إسرائيلياً في جنوب لبنان، عقب اندلاع الحرب التي أعقبت اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول للهجوم الأمريكي الإسرائيلي (وفقاً للبيانات الواردة).

وبحسب السلطات اللبنانية، فقد بلغت حصيلة الضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة أكثر من 630 شهيداً، وسط استمرار نزوح الآلاف من المناطق المستهدفة باتجاه عمق العاصمة والمناطق الأكثر أمناً.