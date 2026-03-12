مقتل وإصابة 10 من عناصر الحشد الشعبي في هجوم استهدف مقرهم بكركوك

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل "كوردستان 24" في كركوك، اليوم الخميس 12 آذار 2026، بسقوط قتلى وجرحى من عناصر الحشد الشعبي إثر هجوم استهدف أحد مقارهم في المحافظة.

وأوضح المراسل (سوران كامران) أن الهجوم استهدف "فوج القوات الخاصة" التابع للحشد الشعبي، والذي يقع مقره خلف جامعة الإمام جعفر الصادق بمدينة كركوك. وأسفرت المعلومات الأولية عن مقتل 4 من أعضاء الحشد وإصابة 6 آخرين بجروح.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه واشنطن استهداف مقار الحشد الشعبي والفصائل المسلحة في مناطق متفرقة من العراق، وذلك منذ اندلاع المواجهة العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وتشن الولايات المتحدة هذه الضربات رداً على الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة والصواريخ التي تنفذها تلك الفصائل ضد القواعد العسكرية الأمريكية في العراق والمنطقة.

يذكر أن حدة الصراع قد تصاعدت بشكل غير مسبوق عقب الهجوم الجوي الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران فجر السبت، 28 شباط 2026، والذي أسفر عن مقتل عدد من القادة الإيرانيين؛ لترد طهران بعدها باستهداف العمق الإسرائيلي والقواعد الأمريكية في دول المنطقة بسلسلة من الضربات الصاروخية.