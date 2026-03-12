وزير الحرب الأمريكي يعلن استراتيجية "تجاوز الخطوط الحمراء" لحسم الحرب ضد إيران

منذ 57 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، في رسالة مصورة اليوم الخميس، عن ملامح الاستراتيجية الأمريكية للمرحلة المقبلة في المواجهة مع إيران، مؤكداً توجه واشنطن نحو تصعيد عسكري غير مسبوق لحسم الصراع.

وشدد هيغسيث في خطابه على أن الولايات المتحدة تعتزم زيادة حجم قواتها في المنطقة، مبدياً استعداد بلاده لتجاوز كافة "الخطوط الحمراء" لضمان تحقيق النصر. وقال الوزير الأمريكي: "سنعبر كافة الخطوط تماماً من أجل حسم هذه الحرب والانتصار فيها".

ووجه وزير الحرب تحذيراً شديد اللهجة من مغبة استهداف المصالح الأمريكية، مؤكداً أن الردود القادمة ستكون "احترافية" ومبنية على "أفعال حاسمة". كما دعا القادة العسكريين والجنود إلى التركيز المطلق على تنفيذ المهام الموكلة إليهم، مشدداً على ضرورة استئصال أي نوع من التردد أو الشك داخل الصفوف العسكرية.

وفي جانب بارز من رسالته، تطرق هيغسيث إلى مسألة "الدعم القانوني" للجيش الأمريكي، مشيراً إلى وجود ثغرات قانونية تعيق تقدم العمليات العسكرية ولا توفر الغطاء الكافي لتحقيق النصر. وبناءً على ذلك، حدد الوزير مهلة ستة أشهر لإعادة تنظيم القوات وسد تلك الثغرات القانونية وتأمين دعم كامل للتحركات العسكرية.

وأوضح هيغسيث أن هذه المهلة ليست "لخلق الأعذار"، بل هي خطوة استراتيجية تهدف إلى تمتين الجبهة الداخلية والقانونية لضمان تفوق القوات الأمريكية في الميدان.

وفي ختام رسالته، أصدر وزير الحرب أوامره للجيش بتفعيل كامل البنية التحتية العسكرية وإظهار أقصى درجات القوة. كما ركز على ضرورة الحفاظ الصارم على الأسرار العسكرية، مشدداً على عدم السماح بوقوع أي خطأ في العمليات، والالتزام الدقيق بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المهام بأعلى مستويات الكفاءة.