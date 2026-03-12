ترامب يتوعد إيران بـ"نصر حاسم" ويؤكد: دمرنا قدرات طهران العسكرية وسنخفض أسعار النفط

منذ 41 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في أحدث تصريحاته بشأن التصعيد العسكري ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استمرار العمليات العسكرية حتى تحقيق أهدافها. وأكد ترامب أن الهدف الرئيسي هو تحقيق "نصر حاسم" وخفض أسعار النفط عالمياً من خلال السيطرة على مضيق هرمز وتدمير البنية التحتية العسكرية لطهران بشكل كامل.

فجر اليوم الخميس، 12 آذار/مارس 2026، صرح الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي بأن الولايات المتحدة مصممة على كسب الحرب الدائرة ضد إيران، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الموعد النهائي لانتهاء العمليات العسكرية لا يزال غير محدد.

وتطرق ترامب إلى حجم الدمار الذي لحق بالجانب الإيراني قائلاً: "نحن نعلم جيداً ما نفعله. لقد استهدفنا العديد من المواقع الاستراتيجية، ومستمرون في شلّ قدرات هذا البلد". وأضاف الرئيس الأمريكي أن إعادة إعمار إيران ستكون مهمة بالغة الصعوبة للحكومة الحالية نظراً لقوة الضربات المدمرة التي تلقتها.

وعلى صعيد القدرات العسكرية، كشف ترامب أن إيران فقدت تماماً قوتها البحرية والجوية، وأن منظوماتها الدفاعية قد خرجت عن الخدمة، فضلاً عن فقدانها للقدرات الصاروخية التي كانت تعتمد عليها.

وفي الجانب الاقتصادي، ربط ترامب بين العمليات العسكرية واستقرار أسواق الطاقة، مؤكداً أن واشنطن تتبع استراتيجية خاصة لخفض أسعار النفط في الأسواق العالمية بشكل سريع.

واختتم تصريحاته بالقول: "نحن نعمل بكل قوة لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعيق الإيرانيون حركة السفن فيه حالياً. يجب أن نحسم هذه الحرب في وقت قريب لضمان استقرار أسعار النفط وتراجعها".