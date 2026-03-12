مجلس أمن إقليم كوردستان يحذر من مساس الأمن القومي: إجراءات قانونية صارمة ضد مسربي المعلومات الحساسة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدر مجلس أمن إقليم كوردستان، اليوم، بياناً عاجلاً وجّه فيه تحذيراً شديد اللهجة للمؤسسات الإعلامية والمسؤولين والمواطنين، داعياً إياهم إلى ضرورة التعامل بمسؤولية وطنية قصوى مع الأوضاع الأمنية "الحساسة" التي يمر بها الإقليم والعراق والمنطقة ككل.

وأكد المجلس في بيانه أن الظروف الراهنة تفرض على الجميع الامتناع عن نشر أو تداول أي معلومات أو أسرار عسكرية قد تخدم الأطراف المعادية، أو تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والسلم المجتمعي في إقليم كوردستان.

وكشف البيان عن صدور توجيهات مباشرة إلى جهاز "مكافحة إرهاب كوردستان" لاتخاذ إجراءات قانونية فورية ومساءلة أي وسيلة إعلامية تورطت في كشف أسرار أمنية، أو اعتمدت تغطية "غير مهنية" لأخبار المعارك والتحركات العسكرية، مشدداً على أن أي محتوى يصب في مصلحة الأعداء سيواجه برد قانوني حازم.

ولم يتوقف التحذير عند المؤسسات الإعلامية فحسب، بل شمل الشخصيات الرسمية أيضاً؛ حيث أوضح المجلس أن أي مسؤول تطلق تصريحات تؤدي إلى كشف معلومات حساسة أو تخدم أجندات معادية وتضر بأمن الإقليم، سيخضع للمساءلة القانونية والقضائية وفقاً للقوانين النافذة.

واختتم مجلس أمن إقليم كوردستان بيانه بالتأكيد على أن الحفاظ على السكينة العامة والأمن هو "مسؤولية تضامنية" تقع على عاتق المؤسسات والمواطنين على حد سواء، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.