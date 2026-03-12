تحطم طائرة تزويد بالوقود أميركية غرب العراق

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الأميركي، يوم الخميس، عن تحطم إحدى طائراته المخصصة للتزود بالوقود جواً من طراز "كاي سي-135" (KC-135) في منطقة غرب العراق، فيما أكد هبوط طائرة ثانية كانت ضمن الحادثة بسلام.

وفي بيان رسمي صادر عن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أوضحت أن "إحدى الطائرتين سقطت في غرب العراق، بينما هبطت الثانية بسلام"، مشددة في الوقت ذاته على أن الحادث "لم يكن بسبب نيران معادية أو نيران صديقة".

وتُعد هذه الطائرة هي الرابعة على الأقل التي يفقدها الجيش الأميركي منذ انطلاق الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، حيث سبق ذلك إسقاط ثلاث طائرات من طراز "إف-15" (F-15) بنيران صديقة فوق الأجواء الكويتية.

وبحسب معطيات الجيش الأميركي، فإن طائرات "كاي سي-135" تُعد من الطرازات القديمة التي دخلت الخدمة قبل أكثر من 60 عاماً، ويتألف طاقمها عادة من ثلاثة أفراد هم: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يتولى تشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود. كما أشارت المصادر إلى أن بعض المهام الخاصة تتطلب وجود "ملاح"، علماً بأن الطائرة قادرة على حمل ما يصل إلى 37 راكباً.

وفي سياق متصل بالخسائر الجوية، ذكرت "سنتكوم" أن الجيش الكويتي كان قد أسقط "عن طريق الخطأ" ثلاث طائرات مقاتلة أميركية من طراز "إف-15إي" (F-15E) في بداية الحرب وتحديداً في 28 شباط/فبراير الماضي، مشيرة إلى أن جميع أفراد الطاقم الستة تمكنوا حينها من القفز بالمظلات.

وأوضحت القيادة العسكرية أن حادثة إسقاط المقاتلات فوق الكويت وقعت أثناء جولة قتال تضمنت التصدي لـ "هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة".