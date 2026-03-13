صافرات الإنذار تدوي في قاعدة إنجرليك الجوية التابعة للناتو في جنوب تركيا

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- دوّت صافرات الإنذار في قاعدة إنجرليك الجوية التركية، وهي منشأة رئيسية تابعة لحلف شمال الأطلسي حيث تتمركز القوات الأميركية قرب مدينة أضنة في جنوب شرق البلاد، وفق أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية في وقت مبكر صباح الجمعة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن على الحادثة التي وقعت بعد أربعة أيام من إسقاط الدفاعات الجوية لحلف الناتو صاروخا بالستيا في المجال الجوي التركي أطلق من إيران، وهو الثاني في غضون خمسة أيام.

AFP