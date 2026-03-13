فاينانشال تايمز: واشنطن استهلكت مخزون سنوات من الاسلحة في حرب ايران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- كشفت تقارير صحفية عن فاتورة باهظة وتحديات لوجستية تواجهها الولايات المتحدة في مواجهتها العسكرية مع إيران، حيث نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب استهلكت مخزوناً من "الذخائر الحيوية" كان يُفترض أن يكفي لسنوات، وذلك منذ اندلاع الشرارة الأولى للحرب.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الاستنزاف السريع شمل فئات من الأسلحة النوعية، وفي مقدمتها صواريخ "توماهوك" المتطورة بعيدة المدى، مما يضع ضغوطاً غير مسبوقة على مخازن السلاح الاستراتيجية الأمريكية.

وفي إحاطة مغلقة قُدمت للكونغرس مطلع هذا الأسبوع، أفاد مسؤولون في وزارة الدفاع (البنتاغون) بأن التكلفة المالية للأسبوع الأول من الحرب بلغت نحو 11.3 مليار دولار. وبحسب مصدر مطلع تحدث شريطة التكتم على هويته، فإن الإنفاق العسكري شهد قفزة هائلة في الأيام الأولى؛ حيث ذكر الجيش (وفقاً للأسوشيتد برس) أنه أنفق 5 مليارات دولار على الذخائر وحدها خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من العمليات.

وعلى الصعيد السياسي، يبدو أن الزخم بطلب تمويل إضافي للحرب قد تباطأ داخل أروقة واشنطن؛ فبعد تلميحات سابقة من إدارة ترامب بتقديم طلب عاجل للكونغرس، استبعد السيناتور الجمهوري روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، تقديم هذا الطلب خلال الشهر الجاري.

من جانبه، رسم الرئيس دونالد ترامب صورة للتفوق العسكري الميداني، مؤكداً يوم الأربعاء أن إيران باتت "على وشك الهزيمة". وأعلن ترامب أن القوات الأمريكية نجحت في تدمير القوة العسكرية الإيرانية بالكامل وبسطت سيطرتها المطلقة على المجال الجوي للبلاد.

ومع ذلك، وجه ترامب تحذيراً شديد اللهجة من إمكانية تصعيد الضربات، قائلاً: "بإمكاننا ضرب مناطق في طهران وأماكن أخرى، وإذا فعلنا ذلك، فسيكون من شبه المستحيل عليهم إعادة بناء بلادهم". وأضاف موضحاً موقفه: "هذا ما لا نريده، لكن قدرتنا على التصعيد قائمة لجعل إعادة الإعمار أمراً مستحيلاً".