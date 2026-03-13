مقتل أول عسكري فرنسي في استهداف بطائرات مسيّرة بأربيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، عن مقتل أول عسكري فرنسي منذ اندلاع المواجهات الحالية في الشرق الأوسط، وذلك في هجوم بطائرات مسيّرة استهدف قوات فرنسية متمركزة في إقليم كوردستان.

ونعى ماكرون عبر منصة "إكس" الجندي "أرنو فريون"، وهو برتبة مساعد، مؤكداً أنه "قضى من أجل فرنسا" خلال الهجوم الذي وقع في أربيل وأسفر أيضاً عن إصابة عدد من الجنود الآخرين.

وفي وقت سابق، كانت هيئة الأركان الفرنسية قد أفادت بإصابة 6 أشخاص في هجوم نفذته طائرتان مسيّرتان، استهدف قاعدة "ملا قره" (نحو 40 كيلومتراً جنوب غرب أربيل). ووقع الهجوم أثناء مشاركة القوات الفرنسية في تدريبات مشتركة لمكافحة الإرهاب مع القوات العراقية، ولم يتضح فوراً ما إذا كان الجندي القتيل من ضمن المصابين الستة المعلن عنهم سابقاً.

وعلى الرغم من عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها المباشرة عن العملية، إلا أن الهجوم جاء عقب تحذيرات صريحة أطلقتها جماعة "أصحاب الكهف" العراقية الموالية لإيران. وكانت الجماعة قد أعلنت عبر "تلغرام" أن كافة المصالح الفرنسية في العراق والمنطقة باتت "تحت نيران الاستهداف"، مرجعة ذلك إلى وصول حاملة طائرات فرنسية إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية وانخراطها في العمليات.

كما تضمن بيان الجماعة دعوة للمواطنين للابتعاد مسافة 500 متر عن أي "مربع يحوي قوة فرنسية في قاعدة K1" حفاظاً على سلامتهم.

من جانبه، شدد الرئيس ماكرون على أن الوجود العسكري الفرنسي في العراق يقتصر على مهام مكافحة الإرهاب وتدريب القوات المحلية ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش". ووصف ماكرون موقف بلاده بأنه "دفاعي بحت"، معتبراً أن "الحرب في إيران لا يمكن أن تبرر مثل هذه الهجمات".

ويأتي هذا الحادث وسط موجة هجمات طالت قواعد عسكرية في إقليم كوردستان، حيث تعرضت قاعدة إيطالية في أربيل لهجوم مماثل بمسيّرة مؤخراً. ورغم عدم وقوع إصابات في الحادث الإيطالي، إلا أن روما قررت سحب أفرادها العسكريين مؤقتاً من تلك القاعدة كإجراء احترازي، مما يسلط الضوء على تدهور البيئة الأمنية للقوات الأجنبية العاملة في المنطقة.