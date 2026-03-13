إصابة مبنى في دبي بشظايا ناجمة عن حطام هجوم

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أصيب مبنى في وسط دبي بشظايا ناجمة عن هجوم تم اعتراضه، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة المدينة الجمعة، بعدما هزت انفجارات المركز المالي في الشرق الأوسط.

وقال مراسل لوكالة فرانس برس أنه سمع دوي انفجار مزدوج هز المباني وترك سحابة كبيرة من الدخان الأسود تتصاعد فوق منطقة مركزية.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي استهداف مبنى. واعترضت الدفاعات الجوية للإمارات أكثر من 1500 مسيّرة إيرانية وحوالى 300 صاروخ خلال هذه الحرب التي أشعلتها الضربات الأميركية الاسرائيلية على إيران.

وكتب على منصة إكس "أكدت الجهات المختصة أنه يتم التعامل مع حادث بسيط ناجم عن سقوط شظايا نتيجة اعتراض جوي، على واجهة أحد المباني وسط دبي، دون تسجيل إصابات".

وسقطت مسيّرة الخميس قرب الحي المالي في دبي بعدما هددت إيران بضرب مراكز اقتصادية مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل، ما دفع بعض الشركات إلى إجلاء موظفيها.

وتعرضت الإمارات لقصف إيراني متكرر خلال الحرب الحالية، مع استهداف مطار دبي، أحد أكبر مطارات العالم، ومينائها وأماكن أخرى.