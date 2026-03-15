عشرون قتيلاً في هجوم عصابات وسط نيجيريا

أربيل (كوردستان 24)- قتل مسلحون 20 شخصا بينهم جنود وسرقوا ماشية من قرية في وسط نيجيريا، وفق ما أعلنت منظمة تنمية محلية السبت ناسبة الهجوم إلى عصابات محلية.

وتقوم عصابات محلية بعمليات خطف جماعية بشكل منتظم لطلب الفدية ونهب القرى في نيجيريا.

ووقع الهجوم الأخير في ولاية بلاتو بوسط البلاد الجمعة، وفق بيان صادر عن جمعية كانام للتنمية (KADA) أشار إلى أن مسلحين نصبوا كمينا لجنود كانوا يقومون بدورية روتينية.

وقالت الجمعية "في تبادل إطلاق النار المؤسف الذي أعقب الكمين، فقدت أمتنا مدافعين شجعانا دفعوا الثمن الأغلى في سبيل أداء واجبهم".

موضحة أن 12 من عناصر قوى الأمن وثمانية أشخاص انضموا إليهم لحماية مجتمعاتهم قد لقوا حتفهم.

ثم اقتحم المسلحون قرية مجاورة ونهبوا ممتلكات من بينها رؤوس من الماشية.

وأضافت الجمعية "هذا يزيد من معاناة المجتمعات الريفية الهشة أصلا"، مشيرة إلى أن قرى المنطقة تعرضت لهجمات وعمليات خطف متكررة في السنوات الأخيرة.

تُكافح نيجيريا، الدولة الإفريقية الأكبر لناحية عدد السكان، تمردا مسلحا، فيما تواجه جهود الجيش النيجيري تعقيدات في مكافحة تصاعد العنف الإسلامي المتطرف بسبب وجود جماعات مسلحة أخرى في المنطقة.