انتشال جثث 17 مهاجرا وإنقاذ 7 قبالة سواحل ليبيا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تمكنت فرق خفر السواحل في القوات البحرية الليبية، من انتشال جثث 17 مهاجرا ونجحت في إنقاذ 7 آخرين، في واحدة من أصعب عمليات الانقاذ قبالة سواحل البلاد.

وأوضح الهلال الأحمر الليبي في بيان نشره ليل الأربعاء "في واحدة من أصعب المهام الميدانية، تمكن زورق المرقب التابع للقاعدة البحرية، من انتشال جثث 17 وإنقاذ 7 على قيد الحياة"، كانوا على متن مركب تقطعت به السبل لمدة ثمانية أيام في عرض البحر قبالة ساحل مدينة طبرق أقصى شرق البلاد.

ولم يكشف البيان جنسيات المهاجرين وتفاصيل بشأنهم.

وأشار الهلال الأحمر إلى أن عملية الانقاذ وانتشال الجثث "استمرت 8 ساعات من العمل المتواصل في ظروف صعبة". وتم تقديم المساعدات الانسانية والاسعافات للناجين بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة.

ومنذ سقوط معمر القذافي عام 2011، وفي ظل ما تعانيه ليبيا من انقسام وعدم استقرار، ازدهر الاتجار بالبشر وإساءة معاملة المهاجرين والانتهاكات بحقهم، وفقا للأمم المتحدة ومنظمات دولية غير الحكومية.

وأعيد 27 ألف مهاجر إلى ليبيا بعد اعتراضهم قبالة شواطئها عام 2025، فيما بلغ عدد القتلى والمفقودين في البحر المتوسط 1314 شخصا، وفقا لأرقام صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة.

كما أعيد أكثر من 5 آلاف مهاجر إلى ليبيا بعد ضبطهم قبالة سواحلها على متن قوارب الهجرة، فيما تم تسجيل مقتل 781 مهاجرا وسط البحر المتوسط، خلال الفترة من مطلع كانون الثاني/يناير حتى نهاية نيسان/أبريل الجاري، بحسب المنظمة نفسها.

AFP