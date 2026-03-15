مرصد إيكو عراق: عجز الموازنة يتجاوز 17 تريليون دينار في 2025

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مرصد إيكو عراق أن عجز الموازنة خلال عام 2025 بلغ 17 تريليوناً و40 مليار دينار عراقي، مشيراً إلى ارتفاع النفقات الجارية واعتماد 88% من الإيرادات على النفط يعكسان خللاً في هيكل الموازنة.

وقال المرصد في بيان صحفي، إن "إيرادات الدولة خلال عام 2025 بلغت 124 تريليوناً و185 مليار دينار عراقي.

مبيناً أن "الإيرادات النفطية بلغت 109 تريليونات و207 مليارات دينار، فيما بلغت غير النفطية 14 تريليوناً و977 مليار دينار".

وأشار إلى أن "العجز المالي بلغ 17 تريليوناً و40 مليار دينار نتيجة تجاوز النفقات حجم الإيرادات".

وأوضح أن "إجمالي الإنفاق بلغ 141 تريليوناً و122 مليار دينار، منها 119 تريليوناً و163 مليار دينار كنفقات جارية، أي ما يعادل 84% من إجمالي الإنفاق العام".

وأضاف أن "النفقات الاستثمارية بلغت 22 تريليوناً و22 مليار دينار، أي نحو 15% من إجمالي الإنفاق.

ويرى مرصد إيكو عراق، أن "ارتفاع النفقات الجارية مقابل ضعف الاستثمار يعكس خللاً في هيكل الموازنة".

مبيناً " هناك اعتماد كبير على النفط الذي يشكل نحو 88% من الإيرادات، ما يجعل المالية العامة عرضة لتقلبات الأسعار".

وشدد على "ضرورة تعزيز الإيرادات غير النفطية وزيادة الإنفاق الاستثماري".