سياحة كوردستان: خطة استراتيجية لتطوير ضفاف السدود حتى 2030

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة السياحة في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن خطة استراتيجية شاملة لتطوير المواقع السياحية حول السدود، مؤكدة أن الوفرة المائية والمشاريع البنيوية الجديدة ساهمت في انتعاش سياحي غير مسبوق في الإقليم.

وصرح مدير التسويق في الهيئة، سيروان توفيق، خلال استضافة في "ستوديو كوردستان 24" بموقع سد "گۆمەسپان"، بأن الهيئة بدأت بتنفيذ خطط لإنشاء كابينات ومرافق سياحية حديثة قرب السدود لتوفير سبل الراحة للمتنزهين.

وأوضح توفيق أن "طبيعة كوردستان شهدت هذا العام ازدهاراً استثنائياً بفضل الأمطار الغزيرة وافتتاح سلسلة من السدود الجديدة، ما جعلها وجهة جاذبة لأعداد متزايدة من السياح".

وفي سياق الخطط بعيدة المدى، كشف توفيق عن وجود "استراتيجية سياحية 2030" مصادق عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، ترتكز على تحسين جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية حول المسطحات المائية.

كما نوه إلى أن التطور الذي شهده قطاع الطرق والجسور خلال عهد التشكيلة الوزارية التاسعة لعب دوراً محورياً في تسهيل وصول السياح للمناطق النائية والجميلة.

ورغم إشارته إلى تأثير التوترات العسكرية في إيران على حركة الوافدين، أكد توفيق إصرار الهيئة على المضي قدماً في خططها لاستيعاب أكبر زخم سياحي ممكن.

مختتماً حديثه بدعوة المواطنين لالتزام المسؤولية البيئية والحفاظ على نظافة المواقع الطبيعية.