الحلبوسي يؤكد حرص البرلمان على صرف رواتب موظفي إقليم كردستان وفصلها عن الخلافات السياسية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، حرص رئاسة المجلس والمضيّ قدماً في تأمين صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، مشدداً على أن "الموظف في الإقليم لا يختلف في حقوقه عن أقرانه في بقية المحافظات العراقية".

وأوضح الحلبوسي في بيان رسمي، أن رئاسة البرلمان قررت عقد جلسة مخصصة لمناقشة ملف صادرات النفط عبر منفذ "جيهان" التركي، وذلك استجابةً لطلب نيابي وقّعه (110) نواب، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وشهدت الجلسة حضوراً رفيع المستوى لعدد من المسؤولين التنفيذيين، يتقدمهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، ووكلاء الوزارة لشؤون الاستخراج والتوزيع، بالإضافة إلى المديرين العامين لشركة تسويق النفط (SOMO) وشركة توزيع المنتجات النفطية.

وجدد رئيس مجلس النواب تأكيده على رفض المساس بأرزاق المواطنين تحت أي ظرف، داعياً إلى ضرورة تحييد رواتب موظفي إقليم كوردستان عن الخلافات السياسية، والالتزام بالنصوص القانونية والدستورية التي تشكل المرجعية الأساسية في حسم هذا الملف.